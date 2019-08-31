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В центре Киева ликвидировали подпольное казино

Новости » Происшествия    31.08.2019 - 12:44
В центре Киева ликвидировали подпольное казино
Фото: казино в центре Киева (СБУ)

Казино работало при содействии правоохранителей

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность подпольного казино, которое находилось в торговом центре "Олимпийский" в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, злоумышленники организовали в ТЦ "Олимпийский" нелегальное заведение, в котором работало более 100 игровых автоматов для рядовых лиц, а также был создан игорный зал для "элитных клиентов".

"Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал придерживаясь всех условий конспирации. Правоохранители больше часа заходили в помещение, где находились 17 игорных столов и шесть рулеток", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время проведения следственных действий правоохранители изъяли носители информации и так называемую "черную бухгалтерию", которые подтверждают противоправную деятельность.

"По информации СБ Украины незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов", - добавили в ведомстве.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364, а именно - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители заблокировали деятельность подпольного казино на одной из центральных улиц Киева. Оперативники Службы безопасности установили, что нелегальное заведение было замаскировано под караоке. В помещении казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты, фишки, общей стоимостью более 300 тыс. долларов.

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