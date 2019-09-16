У Запоріжжі вилучили близько 40 гральних автоматів

Фото: місце інциденту (zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 39 гральних автоматів, 11 одиниць комп’ютерної техніки, 2 відеореєстратора

У Запоріжжі правоохоронці вилучили 39 гральних автоматів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що правоохоронцями було вилучено 39 гральних автоматів, 11 одиниць комп’ютерної техніки, 2 відеореєстратора та інші речові докази.

"В результаті слідчих дій поліцейські виявили: 10 приміщень з гральними автоматами та комп’ютерами з доступами до азартних ігор, 3 заклади, що є розповсюджувачами державних лотерей та мають відповідну ліцензію. По приїзду за іншими адресами, власники закладів встигли припинити свою діяльність", - йдеться у повідомленні.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст. 203 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

На наданий час проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності гральних закладів.

Фото: місце інциденту (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ виявили та припинили діяльність підпільного казино, яке знаходилося у торгівельному центрі "Олімпійський" у Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці заблокували діяльність підпільного казино на одній з центральних вулиць Києва. Оперативники Служби безпеки встановили, що нелегальний заклад був замаскований під караоке. У приміщенні казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти, фішки, загальною вартістю понад 300 тис. доларів.