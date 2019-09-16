ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі вилучили близько 40 гральних автоматів

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 15:14
У Запоріжжі вилучили близько 40 гральних автоматів
Фото: місце інциденту (zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 39 гральних автоматів, 11 одиниць комп’ютерної техніки, 2 відеореєстратора

У Запоріжжі правоохоронці вилучили 39 гральних автоматів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що правоохоронцями було вилучено 39 гральних автоматів, 11 одиниць комп’ютерної техніки, 2 відеореєстратора та інші речові докази.

"В результаті слідчих дій поліцейські виявили: 10 приміщень з гральними автоматами та комп’ютерами з доступами до азартних ігор, 3 заклади, що є розповсюджувачами державних лотерей та мають відповідну ліцензію. По приїзду за іншими адресами, власники закладів встигли припинити свою діяльність", - йдеться у повідомленні.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст. 203 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

На наданий час проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності гральних закладів.

Фото: місце інциденту (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ виявили та припинили діяльність підпільного казино, яке знаходилося у торгівельному центрі "Олімпійський" у Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці заблокували діяльність підпільного казино на одній з центральних вулиць Києва. Оперативники Служби безпеки встановили, що нелегальний заклад був замаскований під караоке. У приміщенні казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти, фішки, загальною вартістю понад 300 тис. доларів.

До "М.С.Л." приєдналася лотерея "Космолот" У Києві затримали організаторів нелегального ігорного бізнесу
Новини України игорный бизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся