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У Запоріжжі в ДТП загинув водій, четверо осіб постраждали

Запоріжжя, Понеділок 12 жовтня 2020 16:48
У Запоріжжі в ДТП загинув водій, четверо осіб постраждали
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Запоріжжі сталося ДТП, в якому зіткнулися два легкових автомобіля. В результаті інциденту один з водіїв загинув, а ще четверо людей постраждали.

Про це повідомляє Національна поліція.

В суботу на трасі "Бориспіль - Маріуполь" на під'їзді до міста жінка-водій "Renault" при повороті не дозволила проїхати "ВАЗу", у якого була перевага проїзду, через що і сталося зіткнення машин.

Водій "ВАЗу" 1994 року народження помер на місці. Троє його пасажирів - жінка 1984 року народження, чоловік 1989 р. н. і хлопчик 2006 р. р., а також водій "Renault" доставлені з травмами до лікарень міста.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч.2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf. В результаті постраждали дві людини, серед яких дитина, а також загинув водій легковика.

Крім цього, раніше під Миколаєвом на трасі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ сталася аварія за участю п'яти фур і двох легкових автомобілів.

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