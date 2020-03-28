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У Запоріжжі COVID-19 виявили у депутата облради

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 22:19
У Запоріжжі COVID-19 виявили у депутата облради
Фото: Генадій Фукс (1news.zp.ua)

Зараз хворий депутат проходить курс лікування в лікарні

Депутат Запорізької обласної ради Геннадій Фукс заразився коронавірусом. Про це повідомив сам депутат на сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За словами Фукса, у нього діагностували зараження коронавірусом. Зараз він перебуває в лікарні, де проходить курс лікування.

"Змушений повідомити вам, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу зараз курс лікування в лікарні", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірусом заразилася народна депутатка Ганна Скороход. Депутатка розповіла, що захворювання на коронавірус у неї діагностували сьогодні, після появи одного з симптомів.

Як писало РБК-Україна, коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Зараз Шахов перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Також COVID-19 підтвердили у народного обранця Сергія Рудика. А у депутата з фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка коронавірус підтвердили тільки з другого разу.

Крім того, у зв'язку з виявленням коронавірусу у лавах нардепів, тести на коронавірус здали близько тридцяти депутатів з фракції "Слуга народу".

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