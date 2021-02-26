В Запорожье чиновники присвоили 1,6 млн гривен на работах по благоустройству

В Запорожье задержали чиновников местного горисполкома. Они завышали стоимость договоров по благоустройству города и таким образом присвоили 1,6 миллиона гривен бюджетных средств.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По версии следствия, чиновники в 2019-20 годах подписали несколько соглашений с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. В рамках этих договоров на сумму в более чем 6 миллионов гривен подрядчики должны были провести работы по благоустройству улиц, скверов и парков.
СБУ установило, что участники махинации значительно завышали стоимость купленных материалов и присвоили почти 40% бюджетных средств.
В ходе обысков в офисах и помещениях участников схемы правоохранители изъяли компьютеры, бухгалтерскую документацию и другие материалы.
Чиновники подозреваются по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста. Правоохранители сообщили о подозрении организаторам сделки.
Также в Николаеве сообщили о подозрении владельцу сети строительных фирм. Он подозревается в присвоении бюджетных средств в крупных размерах.