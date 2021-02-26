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У Запоріжжі чиновники присвоїли 1,6 млн гривень на роботах з благоустрою

Автор: Роман Тверденко

У Запоріжжі затримали чиновників місцевого міськвиконкому. Вони завищували вартість договорів з благоустрою міста і таким чином привласнили 1,6 мільйона гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, чиновники 2019-20 роках підписали кілька угод з представниками афілійованих фірм із Запорізької і Дніпропетровської областей. В рамках цих договорів на суму більш ніж 6 мільйонів гривень підрядники повинні були провести роботи з благоустрою вулиць, скверів і парків.

СБУ встановило, що учасники махінації значно завищували вартість куплених матеріалів і привласнили майже 40% бюджетних коштів.

У ході обшуків у офісах та приміщеннях учасників схеми правоохоронці вилучили комп'ютери, бухгалтерську документацію та інші матеріали.

Чиновники підозрюються за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці", які були виділені на ремонт залізничного мосту. Правоохоронці повідомили про підозру організаторам угоди.

Також у Миколаєві повідомили про підозру власнику мережі будівельних фірм. Він підозрюється у привласненні бюджетних коштів у великих розмірах.

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Новини України ЗапоріжжяСлужба безпеки України
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