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В Запорожье будут раздаваться взрывы во время сирен: в чем причина

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Запорожье, Вторник 28 июня 2022 12:50
В Запорожье будут раздаваться взрывы во время сирен: в чем причина Фото: в Запорожье будут раздаваться взрывы во время сирен (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье предупреждают местных жителей о проведении взрывных работ. Во время которых будут включаться сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

"29 июня с 15:00 до 18:00 на предприятии ООО "Мокрянский каменный карьер №3", которое находится в Шевченковском районе, будут проводиться взрывные работы. Они связаны с выполнением производственного процесса", - написал Куртев.

По его словам, во время проведения работ трижды будут включать сирены, а именно:

  • первая (предупредительная) - один длительный сигнал, за час до взрыва;
  • вторая (боевая) - два длительных сигнала. Во время их звучания будет произведен массовый взрыв гранитных пород, который будет сопровождаться мощным звуком и столбом пыли;
  • третья (окончание работ) - три коротких сигнала.

Известно, что ближайшие населенные пункты к месту проведения взрывных работ - села Наталовка и Степное и поселок Строителей.

Напомним, также недавно в Миргородской общине Полтавской области жители предупреждали о взрывах и объясняли причину.

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