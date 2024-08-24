Запорізьку область за добу атакували понад 130 ворожих дронів

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська захопили частину Запорізької області у перші дні вторгнення. У Запорізькій області проходить лінія фронту, бої точаться на декількох ділянках.

Крім того, росіяни контролюють Запорізьку атомну електростанцію - найбільшу АЕС в Україні та Європі. Нещодавно ЗАЕС знову опинилися на межі блекауту через пошкодження росіянами однієї з двох ліній живлення.

Додамо, що окупанти можуть готувати провокації на окупованих територіях Запорізької області до Дня Незалежності. Про це попереджав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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