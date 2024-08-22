РФ готує провокації на окупованих територіях до Дня Незалежності, - Запорізька ОВА
Російські загарбники можуть готувати провокації на окупованих територіях Запорізької області до Дня Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Ворог готує на тимчасово окупованих територіях провокації. Свідченням про це є те, що на території Токмаку, Молочанську ворог масово розганяє фейки про те, що українська сторона буде обстрілювати ці населені пункти", - сказав він.
Він наголосив, що українські сили не обстрілюють цивільні населені пункти. Проте окупанти хочуть використати ці закиди для вчинення провокацій.
"Таким чином ворог намагається прикрити свої дії, які він хоче проводити під час святкування нашого Дня Незалежності, і таким чином намагається пояснити через свою пропаганду, що це буде робити українська армія", - заявив Федоров.
Ситуація у Запорізькій області
Російські війська захопили частину Запорізької області на початку повномасштабного вторгнення в Україні. Міста Бердянськ, Токмак та Мелітополь стали фактично головними пунктами управління ворога.
У Запорізькій області точаться бої відразу на декількох ділянках фронту. Минулого літа Сили оборони України намагалися провести контрнаступ у Запорізькій області, проте вдалося звільнити близько 10 населених пунктів.
Крім того, росіяни контролюють у Запорізькій області найбільшу українську АЕС та часто вчиняють там провокації. Зокрема, днями МАГАТЕ заявило про вибух дрона біля Запорізької АЕС.
Також нещодавно на ЗАЕС виникла пожежа. В "Енергоатомі" вважають можливими причинами недбалість росіян або підпал.
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