Запорожскую область за сутки атаковали более 130 вражеских дронов

Ситуация в Запорожской области

Российские войска захватили часть Запорожской области в первые дни вторжения. В Запорожской области проходит линия фронта, бои идут на нескольких участках.

Кроме того, россияне контролируют Запорожскую атомную электростанцию - крупнейшую АЭС в Украине и Европе. Недавно ЗАЭС снова оказались на грани блэкаута из-за повреждений россиянами одной из двух линий питания.

Добавим, что оккупанты могут готовить провокации на оккупированных территориях Запорожской области ко Дню Независимости. Об этом предупреждал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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