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Запорізьку АЕС підключили до енергомережі України після пошкодження лінії зв'язку

Фото: Запорізьку АЕС підключили до енергомережі України після пошкодження лінії зв'язку (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 9 жовтня, спеціалісти відремонтували високовольтну лінію зв'язку Запорізької АЕС. Тепер станцію знову підключено до енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.

За даними компанії, було відновлено лінію зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська.

"Після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС з живленням від дизель-генераторів оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України", - йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Також зазначається, що радіаційний фон на станції та біля неї не змінювався і знаходиться в межах норми.

При цьому підкреслюється, що росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС, наближаючи світ до ядерної катастрофи.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

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Запорізька АЕСВійна Росії проти України