Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после повреждения линии связи

В воскресенье, 9 октября, специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи Запорожской АЭС. Теперь станция снова подключена к энергосистеме Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.
По данным компании, была восстановлена линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.
"После почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины", - сказано в сообщении “Энергоатома”.
Также отмечается, что радиационный фон на станции и возле нее не изменялся и находится в пределах нормы.
При этом подчеркивается, что россияне продолжают обстреливать ЗАЭС, приближая мир к ядерной катастрофе.
Напомним, 8 октября в результате обстрелов российских оккупантов Запорожская АЭС была полностью обесточена.
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