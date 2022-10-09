RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после повреждения линии связи

Фото: Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после повреждения линии связи (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи Запорожской АЭС. Теперь станция снова подключена к энергосистеме Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По данным компании, была восстановлена линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.

"После почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины", - сказано в сообщении “Энергоатома”.

Также отмечается, что радиационный фон на станции и возле нее не изменялся и находится в пределах нормы.

При этом подчеркивается, что россияне продолжают обстреливать ЗАЭС, приближая мир к ядерной катастрофе.

Напомним, 8 октября в результате обстрелов российских оккупантов Запорожская АЭС была полностью обесточена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСВойна России против Украины