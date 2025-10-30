У Запорізькому районі заборонили перебування людей у прибережних плавнях

Рішення ухвалене Радою оборони області з міркувань безпеки, щоб захистити життя та здоров’я мешканців, а також забезпечити стабільну роботу Сил оборони у прифронтовій зоні.

Також повідомляється, що патрулювання району посилено, там працюють підрозділи Сил оборони та правоохоронці.

Мешканців закликають утриматися від відвідування заборонених ділянок та з розумінням ставитися до обмежень.

Зазначимо, Дніпровські плавні - це заболочені ділянки Дніпра, де русло річки розбивається на рукави, утворюючи заплавні острови. Найбільш відомі плавні розташовані нижче Запоріжжя між річкою Кушугум і Дніпром і складаються з численних проток, кожна з яких має свою історичну назву. Серед них - Домаха, Левкові Ями, Мірошник, Бистрик, Жбур’ївка, Велика протока Сердюки та інші. Раніше ці протоки були місцями рибальських станів і зимівників запорожців. Сьогодні вони частково затоплені Каховським водосховищем, але зберегли історичне значення та назви.