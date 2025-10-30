У Запорізькому районі заборонили перебування людей у прибережних плавнях

У Запорізькому районі Запорізької області тимчасово заборонено перебування цивільних осіб у районі прибережних плавнів, зокрема поблизу вулиць Домаха та південніше Ливкової Ями.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію (ОВА).
Рішення ухвалене Радою оборони області з міркувань безпеки, щоб захистити життя та здоров’я мешканців, а також забезпечити стабільну роботу Сил оборони у прифронтовій зоні.
Також повідомляється, що патрулювання району посилено, там працюють підрозділи Сил оборони та правоохоронці.
Мешканців закликають утриматися від відвідування заборонених ділянок та з розумінням ставитися до обмежень.
Зазначимо, Дніпровські плавні - це заболочені ділянки Дніпра, де русло річки розбивається на рукави, утворюючи заплавні острови. Найбільш відомі плавні розташовані нижче Запоріжжя між річкою Кушугум і Дніпром і складаються з численних проток, кожна з яких має свою історичну назву. Серед них - Домаха, Левкові Ями, Мірошник, Бистрик, Жбур’ївка, Велика протока Сердюки та інші. Раніше ці протоки були місцями рибальських станів і зимівників запорожців. Сьогодні вони частково затоплені Каховським водосховищем, але зберегли історичне значення та назви.
Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти намагалися наступати на Степногірськ, але були вибиті, а українські війська провели контратаки й звільнили Малі Щербаки, Щербаки та частково - Степове. Загалом російське командування поки віддає пріоритет Донецькій області, тоді як Запорізький напрямок залишається другорядним.
Також РБК-Україна писало, що у ніч на 30 жовтня Запоріжжя зазнало масованої ворожої атаки, у результаті якої поранено щонайменше 23 людей, серед них шестеро дітей, а двоє чоловіків загинули. В обстрілі пошкоджено 12 багатоповерхівок та будинки приватного сектору.