У Запорізькому районі заборонили перебування людей у прибережних плавнях

Четвер 30 жовтня 2025 17:21
У Запорізькому районі заборонили перебування людей у прибережних плавнях Фото: У Запорізькій області запровадили нову заборону для цивільного населення (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Запорізькому районі Запорізької області тимчасово заборонено перебування цивільних осіб у районі прибережних плавнів, зокрема поблизу вулиць Домаха та південніше Ливкової Ями.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію (ОВА).

Рішення ухвалене Радою оборони області з міркувань безпеки, щоб захистити життя та здоров’я мешканців, а також забезпечити стабільну роботу Сил оборони у прифронтовій зоні.

Також повідомляється, що патрулювання району посилено, там працюють підрозділи Сил оборони та правоохоронці.

Мешканців закликають утриматися від відвідування заборонених ділянок та з розумінням ставитися до обмежень.

Зазначимо, Дніпровські плавні - це заболочені ділянки Дніпра, де русло річки розбивається на рукави, утворюючи заплавні острови. Найбільш відомі плавні розташовані нижче Запоріжжя між річкою Кушугум і Дніпром і складаються з численних проток, кожна з яких має свою історичну назву. Серед них - Домаха, Левкові Ями, Мірошник, Бистрик, Жбур’ївка, Велика протока Сердюки та інші. Раніше ці протоки були місцями рибальських станів і зимівників запорожців. Сьогодні вони частково затоплені Каховським водосховищем, але зберегли історичне значення та назви.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти намагалися наступати на Степногірськ, але були вибиті, а українські війська провели контратаки й звільнили Малі Щербаки, Щербаки та частково - Степове. Загалом російське командування поки віддає пріоритет Донецькій області, тоді як Запорізький напрямок залишається другорядним.

Також РБК-Україна писало, що у ніч на 30 жовтня Запоріжжя зазнало масованої ворожої атаки, у результаті якої поранено щонайменше 23 людей, серед них шестеро дітей, а двоє чоловіків загинули. В обстрілі пошкоджено 12 багатоповерхівок та будинки приватного сектору.

