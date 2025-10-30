ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Запорожском районе запретили пребывание людей в прибрежных плавнях

Четверг 30 октября 2025 17:21
UA EN RU
В Запорожском районе запретили пребывание людей в прибрежных плавнях Фото: В Запорожской области ввели новый запрет для гражданского населения (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Запорожском районе Запорожской области временно запрещено пребывание гражданских лиц в районе прибрежных плавней, в частности вблизи улиц Домаха и южнее Ливковой Ямы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию (ОВА).

Решение принято Советом обороны области из соображений безопасности, чтобы защитить жизнь и здоровье жителей, а также обеспечить стабильную работу Сил обороны в прифронтовой зоне.

Также сообщается, что патрулирование района усилено, там работают подразделения Сил обороны и правоохранители.

Жителей призывают воздержаться от посещения запрещенных участков и с пониманием относиться к ограничениям.

Отметим, Днепровские плавни - это заболоченные участки Днепра, где русло реки разбивается на рукава, образуя пойменные острова. Наиболее известные плавни расположены ниже Запорожья между рекой Кушугум и Днепром и состоят из многочисленных проток, каждая из которых имеет свое историческое название. Среди них - Домаха, Левковые Ямы, Мельник, Быстрик, Жбурьевка, Большой пролив Сердюки и другие. Ранее эти проливы были местами рыбацких станов и зимовников запорожцев. Сегодня они частично затоплены Каховским водохранилищем, но сохранили историческое значение и названия.

Напомним, в Запорожской области оккупанты пытались наступать на Степногорск, но были выбиты, а украинские войска провели контратаки и освободили Малые Щербаки, Щербаки и частично - Степное. В целом российское командование пока отдает приоритет Донецкой области, тогда как Запорожское направление остается второстепенным.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 30 октября Запорожье подверглось массированной вражеской атаке, в результате которой ранены по меньшей мере 23 человека, среди них шестеро детей, а двое мужчин погибли. В обстреле повреждены 12 многоэтажек и дома частного сектора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине