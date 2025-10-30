В Запорожском районе запретили пребывание людей в прибрежных плавнях
В Запорожском районе Запорожской области временно запрещено пребывание гражданских лиц в районе прибрежных плавней, в частности вблизи улиц Домаха и южнее Ливковой Ямы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию (ОВА).
Решение принято Советом обороны области из соображений безопасности, чтобы защитить жизнь и здоровье жителей, а также обеспечить стабильную работу Сил обороны в прифронтовой зоне.
Также сообщается, что патрулирование района усилено, там работают подразделения Сил обороны и правоохранители.
Жителей призывают воздержаться от посещения запрещенных участков и с пониманием относиться к ограничениям.
Отметим, Днепровские плавни - это заболоченные участки Днепра, где русло реки разбивается на рукава, образуя пойменные острова. Наиболее известные плавни расположены ниже Запорожья между рекой Кушугум и Днепром и состоят из многочисленных проток, каждая из которых имеет свое историческое название. Среди них - Домаха, Левковые Ямы, Мельник, Быстрик, Жбурьевка, Большой пролив Сердюки и другие. Ранее эти проливы были местами рыбацких станов и зимовников запорожцев. Сегодня они частично затоплены Каховским водохранилищем, но сохранили историческое значение и названия.
Напомним, в Запорожской области оккупанты пытались наступать на Степногорск, но были выбиты, а украинские войска провели контратаки и освободили Малые Щербаки, Щербаки и частично - Степное. В целом российское командование пока отдает приоритет Донецкой области, тогда как Запорожское направление остается второстепенным.
Также РБК-Украина писало, что в ночь на 30 октября Запорожье подверглось массированной вражеской атаке, в результате которой ранены по меньшей мере 23 человека, среди них шестеро детей, а двое мужчин погибли. В обстреле повреждены 12 многоэтажек и дома частного сектора.