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На Запорізькому напрямку військові знищили ворожий бронетранспортер (відео бою)

Україна, Субота 27 квітня 2024 17:33
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На Запорізькому напрямку військові знищили ворожий бронетранспортер (відео бою) Фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники за допомогою дронів-камікадзе ліквідували ворожий бронетранспортер на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Пташки" бійців ДПСУ виявили замаскований броньований транспортер окупантів на Запорізькому напрямку.

"Прицільними влучаннями дронів-камікадзе техніку знищили, чим знизили боєздатність ворога", - додали прикордонники.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Генштаб оновив втрати Російської Федерації у війні проти України. І за останніми даними, загальна кількість втрат армії РФ від початку вторгнення вже сягла понад 465 тисяч військових.

До того ж РБК-Україна повідомляло, що впродовж минулої доби на фронті відбулося більш як 90 бойових зіткнень.

Тим часом речник оперативного командування "Хортиця" Назар Волошин розповів, який напрямок українського фронту на даний момент залишається одним із самих "гарячих".

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