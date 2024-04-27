Понад 1100 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 27 квітня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 27 квітня, склали 1124 окупанти, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 465 054 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 38 артсистем та 24 дрона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.04.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 465054 (+1124) осіб ліквідовано;

танків - 7268 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 13971 (+14) од.;

артилерійських систем - 11905 (+38) од.;

РСЗВ - 1049 од.;

засоби ППО - 775 (+3) од.;

літаків - 348 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9485 (+24) од.;

крилаті ракети - 2124 (+5) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16019 (+35) од.;

спеціальна техніка - 1968 (+6) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби сталося 94 бойові зіткнення. Ворог посилив атаки практично на всіх напрямках сходу. Як зазначають в Інституті вивчення війни, спостерігається просування російських окупантів у Донецькій області, зокрема на північний захід від Авдіївки. ЗСУ фіксують наміри ворога обійти Часів Яр, та створити умови для оперативного оточення.