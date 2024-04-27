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На Запорожском направлении военные уничтожили вражеский бронетранспортер (видео боя)

Украина, Суббота 27 апреля 2024 17:33
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На Запорожском направлении военные уничтожили вражеский бронетранспортер (видео боя) Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники с помощью дронов-камикадзе ликвидировали вражеский бронетранспортер на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Птички" бойцов ГПСУ обнаружили замаскированный бронированный транспортер окупантов на Запорожском направлении.

"Прицельными попаданиями дронов-камикадзе технику уничтожили, чем снизили боеспособность врага", - добавили пограничники.

Ситуация на фронте

Напомним, что Генштаб обновил потери Российской Федерации в войне против Украины. И по последним данным, общее количество потерь армии РФ с начала вторжения уже достигло более 465 тысяч военных.

К тому же РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений.

Между тем спикер оперативного командования "Хортица" Назар Волошин рассказал, какое направление украинского фронта на данный момент остается одним из самых "горячих".

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