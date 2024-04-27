Ситуація на фронті сьогодні 27 квітня

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог посилив атаки практично на всіх напрямках на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом, ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Інформація щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Місто Суми та Волфине Сумської області ;

; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Піщане, Глушківка та Водяне Харківської області ;

; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області ;

; Терни, Парасковіївка, Часів Яр, Диліївка, Євгенівка, Лозуватське, Бердичі, Олександропіль, Костянтинівка, Калинове, Архангельське, Очеретине, Мемрик, Новобахмутівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області ;

; Роботине Запорізької області ;

; Томарине і Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку агресор 14 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське та Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.