На Запорізькому напрямку за тиждень знищили 1200 росіян, - Федоров

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна .

"Лише на Запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено 20 військових баз у Мелітополі, Пологах, Михайлівці, Веселому. Якщо спиратися на офіційні дані Генштабу, то це 1200 рашистів, які ніколи не зможуть більше воювати", - сказав Федоров.

Він зазначив, що росіяни звозять убитих і поранених на вантажівках у Мелітополь.