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На Запорізькому напрямку за тиждень знищили 1200 росіян, - Федоров

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 03:03
На Запорізькому напрямку за тиждень знищили 1200 росіян, - Федоров Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

За останній тиждень ЗСУ знищили понад 1200 росіян на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна.

"Лише на Запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено 20 військових баз у Мелітополі, Пологах, Михайлівці, Веселому. Якщо спиратися на офіційні дані Генштабу, то це 1200 рашистів, які ніколи не зможуть більше воювати", - сказав Федоров.

Він зазначив, що росіяни звозять убитих і поранених на вантажівках у Мелітополь.

Нагадаємо, що українські військові завдали влучних ударів по місцях дислокації росіян в Запорізькій області. Ворог зазнав суттєвих втрат в особовому складі.

Також на окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.

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Запоріжжя Мелітополь
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