На Запорожском направлении за неделю уничтожили 1200 россиян, - Федоров
За последнюю неделю ВСУ уничтожили более 1200 россиян в Запорожском направлении.
Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина.
"Только на Запорожском направлении за эту неделю было уничтожено 20 военных баз в Мелитополе, Пологах, Михайловке, Веселом. Если опираться на официальные данные Генштаба, то это 1200 рашистов, которые никогда не смогут больше воевать", - сказал Федоров.
Он отметил, что россияне свозят убитых и раненых на грузовиках в Мелитополь.
Напомним, что украинские военные нанесли точный удар по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.
Также на оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.