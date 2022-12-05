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На Запорожском направлении за неделю уничтожили 1200 россиян, - Федоров

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 03:03
На Запорожском направлении за неделю уничтожили 1200 россиян, - Федоров Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

За последнюю неделю ВСУ уничтожили более 1200 россиян в Запорожском направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина.

"Только на Запорожском направлении за эту неделю было уничтожено 20 военных баз в Мелитополе, Пологах, Михайловке, Веселом. Если опираться на официальные данные Генштаба, то это 1200 рашистов, которые никогда не смогут больше воевать", - сказал Федоров.

Он отметил, что россияне свозят убитых и раненых на грузовиках в Мелитополь.

Напомним, что украинские военные нанесли точный удар по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.

Также на оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.

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