На Запорізькому напрямку прикордонники за допомогою дрону знищили позицію окупантів (відео)
Фото: прикордонники знищили позиції росіян (facebook.com easternforce)
Українські прикордонники ліквідували позиції російських окупантів на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"На Запорізькому напрямку прикордонна аеророзвідка за підтримки побратимів-артилеристів знищила позицію окупантів", - заявили в ДПСУ.
За даними прикордонників, завдяки точному влучанню загарбники відступили.
"І не всі з них - своїми ногами", - додали в ДПСУ.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 20 грудня, українські воїни ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 350 270 військових.
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