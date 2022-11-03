UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи: що відомо

Фото: У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, у Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи. Повітряна тривога була оголошена в обох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука та "Суспільне".

"Дістали росіяни та їхні "мопеди", - заявив Лукашук.

За його словами, наразі триває бойова робота сил ППО. Цивільних закликали залишатись в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги та не викладайте ніякі фото/відео в соціальні мережі.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що цивільні мешканці можуть допомогти військовим. Якщо хтось чує звук дрона, то це можна передавати у спеціальний бот.

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в регіоні працює система ППО.

Оновлено 22:49

Лукашук повідомив, що будуть гарні новини, проте деталі - вранці.

Нагадаємо, що сьогодні над Нікопольським районом помітили іранські дрони.

Вчора у Запоріжжі пролунали вибухи. Виявилось, що РФ атакувала передмістя Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяДніпропетровська областьЗапорожская областьВійна в Україні