У Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи: що відомо

У четвер, 3 листопада, у Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи. Повітряна тривога була оголошена в обох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука та "Суспільне".
"Дістали росіяни та їхні "мопеди", - заявив Лукашук.
За його словами, наразі триває бойова робота сил ППО. Цивільних закликали залишатись в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги та не викладайте ніякі фото/відео в соціальні мережі.
Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що цивільні мешканці можуть допомогти військовим. Якщо хтось чує звук дрона, то це можна передавати у спеціальний бот.
"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в регіоні працює система ППО.
Лукашук повідомив, що будуть гарні новини, проте деталі - вранці.
Нагадаємо, що сьогодні над Нікопольським районом помітили іранські дрони.
Вчора у Запоріжжі пролунали вибухи. Виявилось, що РФ атакувала передмістя Запоріжжя.
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