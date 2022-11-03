У Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи: що відомо

"Дістали росіяни та їхні "мопеди", - заявив Лукашук.

За його словами, наразі триває бойова робота сил ППО. Цивільних закликали залишатись в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги та не викладайте ніякі фото/відео в соціальні мережі.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що цивільні мешканці можуть допомогти військовим. Якщо хтось чує звук дрона, то це можна передавати у спеціальний бот.

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в регіоні працює система ППО.

Оновлено 22:49

Лукашук повідомив, що будуть гарні новини, проте деталі - вранці.