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В Запорожской и Днепропетровской областях слышали взрывы: что известно

Фото: В Запорожье и Днепре раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, в Запорожской и Днепропетровской областях слышали взрывы. Воздушная тревога была объявлена в обоих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука и "Суспільне".

"Достали россияне и их "мопеды", - заявил Лукашук.

По его словам, сейчас идет боевая работа сил ПВО. Гражданских призывали оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывайте никакие фото/видео в социальные сети.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что гражданские жители могут помочь военным. Если кто-то слышит звук дрона, то это можно передавать в специальный бот .

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в регионе работает система ПВО.

Обновлено 22:49

Лукашук сообщил, что будут хорошие новости, однако детали - утром.

Напомним, сегодня над Никопольским районом заметили иранские дроны.

Вчера в Запорожье раздались взрывы. Оказалось, что РФ атаковала пригород Запорожья.

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