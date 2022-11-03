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Над Нікопольським районом помітили іранські дрони

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Четвер 03 листопада 2022 22:23
Над Нікопольським районом помітили іранські дрони Ілюстративне фото: над Нікопольським районом помітили іранські дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 3 листопада, над Нікопольським районом (Дніпропетровська область) було помічено іранські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

"Над районом фіксується проліт дронів-камікадзе. Якщо чуєте - повідомляйте час, місце та орієнтовний напрямок польоту", - написав Євтушенко.

За словами голови РВА, інформацію про дрони можна вказувати під у коментарях під його постом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в четвер, 3 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки постраждала школа.

Також ми писали, що у четвер, 3 листопада, під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.

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Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область дрони Війна Росії проти України
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