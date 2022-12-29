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У Запорізькій області ЗСУ знищили понад 50 окупантів, - Генштаб

Ілюстративне фото: у Запорізькій області ЗСУ знищили понад 50 окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові 28 грудня вразили зосередження живої сили російських окупантів у районі Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"28 грудня, в результаті вогневого ураження підрозділами Сил оборони ворожих позицій у районі Бердянська Запорізької області, ліквідовано понад 50 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по позиціях окупантів та ЗРК армії РФ.

Окрім того, українські сили минулої доби знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 104 560 своїх військових.

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Збройні сили УкраїниЗапорожская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України