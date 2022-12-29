Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по позиціях окупантів та ЗРК армії РФ, - Генштаб

Російські війська зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Також окупанти намагаються покращити тактичне становище на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Куп'янському та Новопавлівському – ворог веде активну оборону. На Херсонському напрямі проводить перегрупування військ на інші напрямки, посилюється підрозділами територіальних військ, веде оборонну позиційну.

Вранці російські окупанти завдали масованого ракетного удару територією України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет у ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах України. За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 із них.

Також протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних ударів і здійснив 14 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ та населеними пунктами по лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування їм наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському – противник обстріляв райони населених пунктів Липівка та Грем'ячко Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина та Запсілля - Сумський та Гур'єв, Сотницький Козачок, Стрілка, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ у Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневої поразки зазнали районів 19 населених пунктів. Серед них – Куп'янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка та Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Майданчик, Макіївка, Невське та Діброва у Луганській області.

На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку було обстріляно Орлівку, Авдіївку, Водяне, Веселе, Невельське, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ щодо танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Білогір'я, Мала Токмачка та Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велике в Херсонській області.

Противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Так, у Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК "Вагнер". Крім того, у місті Токмак на території так званого "воєнного шпиталю" лікують близько 120 поранених окупантів.

У місті Донецьк загарбники організували вивіз медичного обладнання та медичних працівників із Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя. 28 грудня, внаслідок вогневої поразки підрозділами Сил оборони ворожих позицій у районі Бердянська Запорізької області, ліквідовано понад 50 окупантів.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Наші ракетники та артилеристи за поточну добу вразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.