У Запорізькій області затримали екс-поліцейського, який працював на РФ

Колишній правоохоронець Бердянського районного управління поліції залишився в окупації та співпрацював з РФ. Його виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Поліцейський одного зі структурних підрозділів Бердянського районного управління поліції залишився на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Він добровільно вступив до лав так званої "народної міліції м. Бердянська". Колаборант передавав інформацію про колишніх своїх колег та наявну в них табельну вогнепальну зброю, а також про місця проживання і діяльність проукраїнськи налаштованих містян.

Правоохоронці затримали чоловіка на контрольованій території України та повідомили йому про підозру у державній зраді.