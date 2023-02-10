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У Запорізькій області затримали екс-поліцейського, який працював на РФ

Фото: У Запорізькій області затримали екс-поліцейського, який працював на РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній правоохоронець Бердянського районного управління поліції залишився в окупації та співпрацював з РФ. Його виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Поліцейський одного зі структурних підрозділів Бердянського районного управління поліції залишився на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Він добровільно вступив до лав так званої "народної міліції м. Бердянська". Колаборант передавав інформацію про колишніх своїх колег та наявну в них табельну вогнепальну зброю, а також про місця проживання і діяльність проукраїнськи налаштованих містян.

Правоохоронці затримали чоловіка на контрольованій території України та повідомили йому про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з РФ.

Двоє мешканок Куп'янська (Харківська область) допомагали РФ впроваджувати систему освіти під час окупації та обійняли фейкові посади у "навчальних закладах".

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