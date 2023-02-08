У Херсонській області затримали екс-працівника МВС, який перейшов на "службу" до РФ

Правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Колишнього працівника ГУ МВС в Херсонській області виявили під час проведення стабілізаційних заходів. Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що колаборант виконував рішення окупаційної "адміністрації", спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації Росією частини території України.

"Він добровільно обійняв посаду "поліцейського" чергової частини в незаконному правоохоронному органі так званому "Корабельному міському відділі поліції ГУ МВС Херсонської області", створеному окупаційною владою РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили ще двох жінок у Херсонській області, які допомагали окупанти проводити незаконний "референдум". Їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничним вузлам та енергооб'єктам Одеси та Херсона.

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