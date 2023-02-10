RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области задержали экс-полицейского, который работал на РФ

Фото: В Запорожской области задержали экс-полицейского, работавшего на РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший милиционер Бердянского районного управления полиции остался в оккупации и сотрудничал с РФ. Его обнаружили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Полицейский одного из структурных подразделений Бердянского районного управления полиции остался на временно оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что милиционер изменил присяге и перешел на сторону врага. Он добровольно вступил в ряды так называемой "народной милиции г. Бердянска". Коллаборант передавал информацию о бывших своих коллегах и имеющемся у них табельном огнестрельном оружии, а также о местах проживания и деятельности проукраински настроенных горожан.

Правоохранители задержали мужчину на контролируемой территории Украины и сообщили ему о подозрении в государственной измене.

Напомним, что стражи порядка обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

Две жительницы Купянска (Харьковская область) помогали РФ внедрять систему образования во время оккупации и заняли фейковые должности в "учебных заведениях".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украине