В оккупированной Запорожской области "национализируют" брошенные квартиры, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики продолжают отжимать квартиры украинцев, которые выехали из оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в регионе заработала "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, или квартир, чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозяйственными" и "национализируют". "Инспекторы" обходят ОСМД, где требуют предоставить информацию о квартирах без владельцев, а также давят на нелояльных глав квартирных объединений.