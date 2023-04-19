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У Запорізькій області заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні: де саме

Фото: у Запорізькій області частково заборонили відвідувати кладовища (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Запорізькій області частково заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні. Заборона стосується прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Рада оборони Запорізької області напередодні поминальних днів ввела низку обмежень. Зокрема, з 22 до 25 квітня жителям населених пунктів, які знаходяться неподалік фронту, заборонили відвідувати кладовища. Заборону ввели у територіальних громадах:

Пологівський район

  • Гуляйпільській;
  • Воздвижівській;
  • Малинівській;
  • Оріхівській;
  • Преображенській;
  • Малотокмачанській;

Василівський район

  • Степногірській.

В інших громадах Запорізької області рекомендують обмежити відвідування кладовищ. Напередодні та під час поминальних днів у Запорізькій області поліція буде контролювати громадський порядок.

Нагадаємо, у Києві затвердили графіки проведення поминальних днів, проте закликають жителів утриматися від відвідування кладовищ.

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