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В Запорожской области запретили посещать кладбища в поминальные дни: где именно

Фото: в Запорожской области частично запретили посещать кладбища (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области частично запретили посещать кладбища в поминальные дни. Запрет касается прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Совет обороны Запорожской области накануне поминальных дней ввел ряд ограничений. В частности, с 22 по 25 апреля жителям населенных пунктов, находящихся неподалеку от фронта, запретили посещать кладбища. Запрет ввели в территориальных общинах:

Пологовский район

  • Гуляйпольской;
  • Воздвиженской;
  • Малиновской;
  • Ореховской;
  • Преображенской;
  • Малотокмачанской;

Васильевский район

  • Степногорской.

В других общинах Запорожской области рекомендуют ограничить посещение кладбищ. В преддверии и во время поминальных дней в Запорожской области полиция будет контролировать общественный порядок.

Напомним, в Киеве утвердили графики проведения поминальных дней, однако призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ.

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