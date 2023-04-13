У Києві затвердили графіки проведення поминальних днів
У столиці затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань. Міський голова підписав відповідне розпорядження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМДА.
Графік проведення поминальних днів на місцях поховань і відзначення Дня примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших місцях поховань, на яких розташовані меморіали, братські та одиночні могили воїнів та жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років у 2023 році:
Голосіївський район
- Байкове кладовище -25.04.2023, 08.05.2023;
- Пирогівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Корчуватське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Мишоловське кладовище - 23.04.2023;
- Чапаєвське кладовище - 23.04.2023;
- колумбарій Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" - 25.04.2023.
Дарницький район
- Дарницьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;
- Позняківське кладовище - 24.04.2023;
- Бортничанське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Броварський район
- Північне кладовище – 23.04.2023.
Деснянський район
- Биківнянське кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;
- Лісове кладовище - 23.04.2023;
- Вигурівське кладовище - 24.04.2023;
- Троєщинське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонський район
- Пуща-Водицьке кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерський район
- Звіринецьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;
- Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави - 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастівський район (Київська область)
- Південне кладовище - 23.04.2023.
Подільський район
- Міське кладовище - 26.04.2023, 08.05.2023;
- Куренівське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинський район
- Святошинське кладовище - 04.2023, 08.05.2023;
- Біличанське кладовище - 24.04.2023;
- Братське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Михайлівське кладовище - 23.04.2023.
Солом’янський район
- Солом’янське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Совське кладовище - 23.04.2023;
- Шулявське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Жулянське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченківський район
- Військове кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;
- Старообрядне кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
- Лук’янівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.
Разом з тим у КМДА закликають мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.
Раніше ми пояснювали чого не можна робити на кладовищах. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також нагадаємо, що в Харківській області заборонять відвідувати кладовища через мінну небезпеку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.