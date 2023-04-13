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У Києві затвердили графіки проведення поминальних днів

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Київ, Четвер 13 квітня 2023 15:05
У Києві затвердили графіки проведення поминальних днів Фото:у Києві затвердили графіки проведення поминальних днів (khersonline.net)
Автор: РБК-Україна

У столиці затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань. Міський голова підписав відповідне розпорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМДА.

Графік проведення поминальних днів на місцях поховань і відзначення Дня примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших місцях поховань, на яких розташовані меморіали, братські та одиночні могили воїнів та жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років у 2023 році:

Голосіївський район

  • Байкове кладовище -25.04.2023, 08.05.2023;
  • Пирогівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Корчуватське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Мишоловське кладовище - 23.04.2023;
  • Чапаєвське кладовище - 23.04.2023;
  • колумбарій Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" - 25.04.2023.

Дарницький район

  • Дарницьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Позняківське кладовище - 24.04.2023;
  • Бортничанське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварський район

  • Північне кладовище – 23.04.2023.

Деснянський район

  • Биківнянське кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Лісове кладовище - 23.04.2023;
  • Вигурівське кладовище - 24.04.2023;
  • Троєщинське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонський район

  • Пуща-Водицьке кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерський район

  • Звіринецьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави - 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастівський район (Київська область)

  • Південне кладовище - 23.04.2023.

Подільський район

  • Міське кладовище - 26.04.2023, 08.05.2023;
  • Куренівське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинський район

  • Святошинське кладовище - 04.2023, 08.05.2023;
  • Біличанське кладовище - 24.04.2023;
  • Братське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Михайлівське кладовище - 23.04.2023.

Солом’янський район

  • Солом’янське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Совське кладовище - 23.04.2023;
  • Шулявське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Жулянське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченківський район

  • Військове кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Старообрядне кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Лук’янівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.

Разом з тим у КМДА закликають мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

Раніше ми пояснювали чого не можна робити на кладовищах. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що в Харківській області заборонять відвідувати кладовища через мінну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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