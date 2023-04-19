ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запорізькій області заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні: де саме

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 19 квітня 2023 13:28
У Запорізькій області заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні: де саме Фото: у Запорізькій області частково заборонили відвідувати кладовища (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Запорізькій області частково заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні. Заборона стосується прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Рада оборони Запорізької області напередодні поминальних днів ввела низку обмежень. Зокрема, з 22 до 25 квітня жителям населених пунктів, які знаходяться неподалік фронту, заборонили відвідувати кладовища. Заборону ввели у територіальних громадах:

Пологівський район

  • Гуляйпільській;
  • Воздвижівській;
  • Малинівській;
  • Оріхівській;
  • Преображенській;
  • Малотокмачанській;

Василівський район

  • Степногірській.

В інших громадах Запорізької області рекомендують обмежити відвідування кладовищ. Напередодні та під час поминальних днів у Запорізькій області поліція буде контролювати громадський порядок.

Нагадаємо, у Києві затвердили графіки проведення поминальних днів, проте закликають жителів утриматися від відвідування кладовищ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Запоріжжя поминальні суботи
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
"Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна