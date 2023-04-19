У Запорізькій області заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні: де саме
У Запорізькій області частково заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні. Заборона стосується прифронтових населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Рада оборони Запорізької області напередодні поминальних днів ввела низку обмежень. Зокрема, з 22 до 25 квітня жителям населених пунктів, які знаходяться неподалік фронту, заборонили відвідувати кладовища. Заборону ввели у територіальних громадах:
Пологівський район
- Гуляйпільській;
- Воздвижівській;
- Малинівській;
- Оріхівській;
- Преображенській;
- Малотокмачанській;
Василівський район
- Степногірській.
В інших громадах Запорізької області рекомендують обмежити відвідування кладовищ. Напередодні та під час поминальних днів у Запорізькій області поліція буде контролювати громадський порядок.
Нагадаємо, у Києві затвердили графіки проведення поминальних днів, проте закликають жителів утриматися від відвідування кладовищ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.