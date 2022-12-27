UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запорізькій області заборонили продаж та використання піротехніки

Фото: у Запорізькій області заборонили продаж та використання піротехніки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Запорізькій області офіційно заборонили використовувати та продавати піротехнічні вироби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України та з метою недопущення травмування людей, регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області протокольним рішенням №28 від 13 грудня заборонено продаж та використання піротехнічних виробів на території Запорізької області", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Нагадаємо, раніше відповідне рішення було ухвалено владою Житомира. Там також заборонили використати піротехнічні засоби.

Раніше РБК-Україна розповідала, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
пиротехникиЗапорожская областьНовий рік