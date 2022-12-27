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В Запорожской области запретили продажу и использование пиротехники

Фото: в Запорожской области запретили продажу и использование пиротехники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Запорожской области официально запретили использовать и продавать пиротехнические изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ГСЧС.

"В связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения травмирования людей, региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области протокольным решением №28 от 13 декабря запрещена продажа и использование пиротехнических изделий на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее соответствующее решение было принято властями Житомира. Там также запретили использовать пиротехнические средства.

Ранее РБК-Украина рассказывало, планируют ли в Украине отменять ограничения на Новый год.

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пиротехникиЗапорожская областьНовый год