У Запорізькій області ворог проводить розвідку боєм і нарощує поставки з Криму, - Єрін

Щодо ситуації на півдні України, Єрін зазначив, що ворог місцями наступає невеликими розвідувальними групами, до 10 осіб.

"Проте сказати, що це якийсь значний наступ, не можна. Це маленькі групи, які прагнуть, переважно на місцях, перевірити нашу лінію оборони. І якщо це вдається, то у разі можливості ворог на окремих ділянках намагається покращити своє тактичне положення і зайняти більш вигідні позиції для оборони", - підкреслює Єрін.

Водночас речник Таврійського напрямку зауважив, що виключати активніших дій у Запорізькій області не можна, оскільки ворог зібрав певні сили, хоча назвати їх повноцінними теж неможливо.

"Ворог намагається насамперед здіймати вогневу хвилю по всій лініїї зіткнення, а на окремих ділянках фронту невеликі групи пробують здійснювати вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади з метою перевірки нашої оборони на місці. Проте, за наявною інформацією, всі спроби наступальних дій наразі завершилися безрезультатно: всі групи виявлені, частково знешкоджені, решта вдалася до бігства", - запевняє полковник.

Крім того, Єрін розповів, що ворог змінює логістичне "плече" і силиться уникнути уражень від української артилерії. Тому окупанти створюють нові місця зберігання боєприпасів, але не формують великі склади, досить часто маневрують.

"Наша розвідку працює, ми відстежуємо кожний рух поставок, які дещо збільшилися з боку пів острова Крим, і у разі найменшої можливості наносимо удари. Останніми днями, наприклад, ми знищили три великих склади боєприпасів, і відразу відчули нестачу їх на полі бою - вогнева хвиля противника зменшилася. Спостерігаємо також певні ротації не тільки на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському", - наголошує керівник пресцентру.

Щодо окупованих територій, Єрін розповів, що ворог, попри спротив населення, вдається до певних провокаційних дій, особливо стосовно ситуації із Запорізькою АЕС.

"Ситуація в Енергодарі стабільно складна, ворог прикривається ЗАЕС і маніпулює цим і на великій політичній арені, і у військовому театрі дій з метою нанесення ударів по станції та місту", - зазначає полковник.