ВСУ о россиянах на Запорожском направлении: не наступление, идут группами до 10 человек

Относительно ситуации на юге Украины Ерин отметил, что враг местами наступает небольшими разведывательными группами, до 10 человек.

"Однако сказать, что это какое-то значительное наступление, нельзя. Это маленькие группы, стремящиеся, преимущественно на местах, проверить нашу линию обороны. И если это удается, то, если возможно, враг на отдельных участках пытается улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны", - подчеркивает Ерин.

В то же время спикер Таврического направления отметил, что исключать более активных действий в Запорожской области нельзя, поскольку враг собрал определенные силы, хотя назвать их полноценными тоже невозможно.

"Враг пытается прежде всего поднимать огневую волну по всей линии столкновения, а на отдельных участках фронта небольшие группы пытаются совершать уже не разведывательные, а ударно-штурмовые вылазки с целью проверки нашей обороны на месте. Однако, по имеющейся информации, все попытки наступательных действий завершились безрезультатно: все группы обнаружены, частично обезврежены, остальные бежали", - уверяет полковник.

Кроме того, Ерин рассказал, что враг меняет логистическое "плечо" и пытается избежать поражений от украинской артиллерии. Поэтому оккупанты создают новые места хранения боеприпасов, но не формируют большие склады, довольно часто маневрируют.

"Наша разведка работает, мы отслеживаем каждое движение поставок, несколько увеличившихся со стороны полуострова Крым, и при малейшей возможности наносим удары. В последние дни, например, мы уничтожили три больших склада боеприпасов, и сразу ощутили нехватку их на поле боя - огневая волна противника уменьшилась. Наблюдаем также определенные ротации не только на Запорожском направлении, но и на Херсонском", - отмечает руководитель пресс-центра.

Относительно оккупированных территорий Ерин рассказал, что враг, несмотря на сопротивление населения, прибегает к определенным провокационным действиям, особенно по ситуации с Запорожской АЭС.

"Ситуация в Энергодаре стабильно сложна, враг прикрывается ЗАЭС и манипулирует этим и на большой политической арене, и в военном театре действий с целью нанесения ударов по станции и городу", - отмечает полковник.