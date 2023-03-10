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В Запорізькій області внаслідок обстрілів росіян постраждав чоловік (фото)

Фото: В Запорізькій області внаслідок обстрілів росіян постраждав чоловік (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові завдали 76 ударів по території Запорізької області та поранили одного чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Запорізької області.

"Під ворожим вогнем опинилися об’єкти критичної, цивільної та житлової інфраструктури регіону. Впродовж доби окупанти вели прицільний вогонь по обласному центру та населених пунктах Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора близько 4:00 та 20:00 російські військові нанесли 9 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури області та міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі двох навчальних закладів.

"У результаті вечірнього обстрілу за медичною допомогою звернувся 34-річний житель Запоріжжя", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що українські захисники вивели з ладу російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2" на Запорізькому напрямку.

Вчора, 9 березня, після російських ракетних атак в Запоріжжі зафіксовано проблеми з електроенергією, проте електрики вже розпочали відновлювальні роботи.

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