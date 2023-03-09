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У Запоріжжі після обстрілів проблеми зі світлом, енергетики вже працюють

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Запоріжжя, Четвер 09 березня 2023 22:49
У Запоріжжі після обстрілів проблеми зі світлом, енергетики вже працюють Фото: через обстріли РФ в Запоріжжі почались проблеми зі світлом (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 березня, після російських ракетних атак в Запоріжжі зафіксовано проблеми з електроенергією, проте електрики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Запоріжжяобленерго".

"Внаслідок чергової ракетної атаки окупантів на Запоріжжя, було порушено енергоживлення частини споживачів в обласному центрі", - йдеться в заяві.

За даними представників компанії, наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Вони також повідомили, що по Запоріжжю вже заживлено близько третини знеструмлених абонентів.

Нагадаємо, ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві, проте наразі електропостачання в столиці відновлено.

Крім того, для відновлювальних робіт світло вимкнуть в Одеському районі до 7 голини 10 березня.

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