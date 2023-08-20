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В Запорізькій області сталась "міжетнічна" сутичка, більше 20 загиблих окупантів

Фото: "кадирівці" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Слідом за Маріуполем, "міжетнічна" сутичка сталась й в Михайлівці Запорізької області. Внаслідок стрілянини загинули більше 20 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Як відзначає Маляр, міжетнічні та міжнаціональні протиріччя процвітають не лише в Росії, але й в тимчасово окупованих територіях. 

"Так, у населеному пункті Михайлівка під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа “кадирівців” військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - пише заступниця міністра оборони. 

Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів, зокрема близько 40 отримали вогнепальні поранення. 

Сутичка в Маріуполі

Вчора, 19 серпня, як розповідав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, в окупантів також стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без жодного документа. 

Під час конфлікту сталась стрілянина, однак, на жаль, ворог не відзначився втратами у той вечір.

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