В Запорожской области произошла "межэтническая" стычка, более 20 погибших оккупантов

Вслед за Мариуполем, "межэтническая" стычка произошла и в Михайловке Запорожской области. В результате стрельбы погибли более 20 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.
Как отмечает Маляр, межэтнические и межнациональные противоречия процветают не только в России, но и во временно оккупированных территориях.
"Так, в населенном пункте Михайловка во время съемок российского пропагандистского сюжета о чиновнике из числа "кадыровцев" военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в столкновение", - пишет заместитель министра обороны.
В результате конфликта, как отмечает Маляр, погибли 20 оккупантов, в том числе около 40 получили огнестрельные ранения.
Схватка в Мариуполе
Вчера, 19 августа, как рассказывал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, у оккупантов также произошел переросший в стрельбу конфликт. Причина заключалась в том, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без документа.
Во время конфликта произошла стрельба, однако, к сожалению, враг не отличился потерями в тот вечер.
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