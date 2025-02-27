У Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт Росії, - Генштаб

"25 лютого Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Він розташовувався біля н.п. Копані Запорізької області. Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені.

"Повітряні Сили Збройних Сил України продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки РФ не виведе свої війська з суверенної території України", - констатують у Генштабі.

Де розташований спостережний пункт РФ

Копані - село в Україні, у Оріхівській міській громаді Пологівського району Запорізької області.



Де розташований спостережний пункт РФ з майданчиком для запуску дронів (deepstatemap.live)