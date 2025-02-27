В Запорожской области Силы обороны поразили наблюдательный пункт России, - Генштаб

"25 февраля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины осуществили успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БПЛА", - говорится в сообщении.

Он располагался возле н.п. Копани Запорожской области. Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока РФ не выведет свои войска с суверенной территории Украины", - констатируют в Генштабе.

Где расположен наблюдательный пункт РФ

Копани - село в Украине, в Ореховской городской общине Пологовского района Запорожской области. Населенный пункт временно оккупирован российскими войсками.



Где расположен наблюдательный пункт РФ с площадкой для запуска дронов (deepstatemap.live)