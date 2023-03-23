У Запорізькій області рятувальники знищили ворожу авіаційну бомбу (відео)

У Запорізькій області рятувальники знайшли ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500. Фахівці вилучили її з місця події та знищили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.
"Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область та наражати на небезпеку жителів регіону. Так, після одного з таких обстрілів громадяни виявили вибухонебезпечний предмет та повідомили про це рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 23 березня піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області, прибувши на місце, ідентифікували вибухонебезпечний предмет як авіаційну бомбу ФАБ-500. Піротехніки її вилучили та знищили.
"Наразі небезпека ліквідована, життю людей нічого не загрожує", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, що в Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. У регіон спрямовані значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів ЗСУ, піротехнічних підрозділів ДСНС, залучені іноземні оператори.
Раніше повідомлялось, що процес розмінування є досить складним і довготривалим, тому залишається ризик, що близько 500 тисяч гектарів, або 2 % від загальних національних с/г площ, може бути не засіяно цього року.
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