ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цьогорічний врожай вдвічі перевищить потреби України в продовольстві, - Мінагрополітики

Новость на русском →
Україна, Субота 11 березня 2023 12:14
Цьогорічний врожай вдвічі перевищить потреби України в продовольстві, - Мінагрополітики Фото: у 2023 році в Україні засіють такі ж площі, як і минулого року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У цьому році Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року - понад 20 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

"У минулорічному прогнозі не враховувалася частина деокупованих Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Уряд робить максимум заходів, щоб суттєва частина і цих областей, які ще треба оглянути й розмінувати, також була засіяна. Тому, можливо, у підсумку ми навіть вийдемо на трохи більші площі, ніж у минулому році", - розповів Висоцький.

Він додав, що процес розмінування є досить складним і довготривалим, тому залишається ризик, що близько пів мільйона гектарів, або 2 % від загальних національних с/г площ, може бути не засіяно.

Також, за словами заступника міністра, у цьогорічній посівній залишається більший фокус на олійні культури, що призведе до часткового зниження валового виробництва зернових культур в Україні.

"На внутрішній ринок це суттєвого впливу не матиме, бо ми виростимо як мінімум удвічі більше, ніж споживаємо. Але це впливатиме на міжнародні ринки, оскільки в результаті це може підтримувати тренд на доволі дорогу сировину, високі світові ціни на зернові", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, аграрний експорт дав більше половини валютних надходжень в Україну від торгівлі у 2022 році - 23 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики
NEWS
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
ЗСУ відбили атаку окупантів біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті: карти боїв ISW
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації