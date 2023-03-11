Цьогорічний врожай вдвічі перевищить потреби України в продовольстві, - Мінагрополітики

У цьому році Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року - понад 20 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону .

"У минулорічному прогнозі не враховувалася частина деокупованих Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Уряд робить максимум заходів, щоб суттєва частина і цих областей, які ще треба оглянути й розмінувати, також була засіяна. Тому, можливо, у підсумку ми навіть вийдемо на трохи більші площі, ніж у минулому році", - розповів Висоцький.

Він додав, що процес розмінування є досить складним і довготривалим, тому залишається ризик, що близько пів мільйона гектарів, або 2 % від загальних національних с/г площ, може бути не засіяно.

Також, за словами заступника міністра, у цьогорічній посівній залишається більший фокус на олійні культури, що призведе до часткового зниження валового виробництва зернових культур в Україні.

"На внутрішній ринок це суттєвого впливу не матиме, бо ми виростимо як мінімум удвічі більше, ніж споживаємо. Але це впливатиме на міжнародні ринки, оскільки в результаті це може підтримувати тренд на доволі дорогу сировину, високі світові ціни на зернові", - сказав Висоцький.