В Запорожской области спасатели уничтожили вражескую авиационную бомбу (видео)

"Враг продолжает обстреливать Запорожскую область и подвергать опасности жителей региона. Так, после одного из таких обстрелов граждане обнаружили взрывоопасный предмет и сообщили об этом спасателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 марта прибывшие на место пиротехнические подразделения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области идентифицировали взрывоопасный предмет как авиационную бомбу ФАБ-500. Пиротехники ее изъяли и уничтожили.

"Пока опасность ликвидирована, жизни людей ничего не угрожает", - добавили в ГСЧС.