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У Запорізькій області рятувальники знищили ворожу авіаційну бомбу (відео)

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Запорізька область, Четвер 23 березня 2023 18:56
У Запорізькій області рятувальники знищили ворожу авіаційну бомбу (відео) Фото: У Запорізькій області рятувальники знищили ворожу авіаційну бомбу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Запорізькій області рятувальники знайшли ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500. Фахівці вилучили її з місця події та знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область та наражати на небезпеку жителів регіону. Так, після одного з таких обстрілів громадяни виявили вибухонебезпечний предмет та повідомили про це рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 березня піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області, прибувши на місце, ідентифікували вибухонебезпечний предмет як авіаційну бомбу ФАБ-500. Піротехніки її вилучили та знищили.

"Наразі небезпека ліквідована, життю людей нічого не загрожує", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що в Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. У регіон спрямовані значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів ЗСУ, піротехнічних підрозділів ДСНС, залучені іноземні оператори.

Раніше повідомлялось, що процес розмінування є досить складним і довготривалим, тому залишається ризик, що близько 500 тисяч гектарів, або 2 % від загальних національних с/г площ, може бути не засіяно цього року.

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