У Запорізькій області рятувальники знищили ворожу авіаційну бомбу (відео)

У Запорізькій області рятувальники знайшли ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500. Фахівці вилучили її з місця події та знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область та наражати на небезпеку жителів регіону. Так, після одного з таких обстрілів громадяни виявили вибухонебезпечний предмет та повідомили про це рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 березня піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області, прибувши на місце, ідентифікували вибухонебезпечний предмет як авіаційну бомбу ФАБ-500. Піротехніки її вилучили та знищили.

"Наразі небезпека ліквідована, життю людей нічого не загрожує", - додали в ДСНС.