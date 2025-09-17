UA

У Запорізькій області російський FPV-дрон потрапив у маршрутку: одна людина постраждала

Ілюстративне фото: у Запорізькій області російський FPV-дрон потрапив у маршрутку (GettyImages)
Автор: RBC.UA

У Запорізькій області тривають обстріли, внаслідок яких страждають цивільні об'єкти та люди. Уранці 17 вересня стався новий інцидент, унаслідок якого людина дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в мережі Telegram.

У селі Приморському Василівського району Запорізької області внаслідок удару противника за допомогою FPV-дрона по маршрутному автобусу постраждала одна людина.

За словами Федорова, потерпілому негайно надається вся необхідна медична допомога.

Повідомляється, що транспортний засіб був припаркованим, і внаслідок удару автобус було пошкоджено.

 

Нагадуємо, що в ніч із 15 на 16 вересня російські війська масовано обстріляли Запоріжжя, спричинивши пожежі, пошкодження об'єктів і поранення серед цивільних. Починаючи з 23:09, коли в регіоні оголосили тривогу, він попереджав про можливе застосування КАБів, а пізніше - про ризик крилатих ракет. Одночасно в області щонайменше двічі пролунали серії вибухів, при цьому під ударами опинилася і територія самого міста.

Зазначимо, що команда МАГАТЕ зафіксувала обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції, що знову наголосило на постійній загрозі ядерній безпеці в умовах військового конфлікту в Україні. Згідно зі звітом МАГАТЕ від 16 вересня, кілька артилерійських снарядів потрапили на територію за межами АЕС, приблизно за 400 метрів від майданчика зберігання дизельного пального. Після влучень спостерігачі зафіксували чорний дим у трьох точках навколо станції, що підкреслює високу небезпеку і необхідність суворого контролю ситуації.

