У Запорізькій області російський FPV-дрон потрапив у маршрутку: одна людина постраждала

Нагадуємо, що в ніч із 15 на 16 вересня російські війська масовано обстріляли Запоріжжя, спричинивши пожежі, пошкодження об'єктів і поранення серед цивільних. Починаючи з 23:09, коли в регіоні оголосили тривогу, він попереджав про можливе застосування КАБів, а пізніше - про ризик крилатих ракет. Одночасно в області щонайменше двічі пролунали серії вибухів, при цьому під ударами опинилася і територія самого міста.

Зазначимо, що команда МАГАТЕ зафіксувала обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції, що знову наголосило на постійній загрозі ядерній безпеці в умовах військового конфлікту в Україні. Згідно зі звітом МАГАТЕ від 16 вересня, кілька артилерійських снарядів потрапили на територію за межами АЕС, приблизно за 400 метрів від майданчика зберігання дизельного пального. Після влучень спостерігачі зафіксували чорний дим у трьох точках навколо станції, що підкреслює високу небезпеку і необхідність суворого контролю ситуації.